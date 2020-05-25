弟疑心肌梗塞暴斃　兄不懂報警伴屍逾7天

台灣桃園市一名49歲陳姓男子獨自照顧患有精神疾病51歲二哥，未料陳男近日疑因心肌梗塞在床上暴斃，其二哥不懂報警，只好一直伴屍超過7天。直至鄰居聞到屍臭味，周日（24日）會同里長上門才發現已腫脹發黑的屍體。陳男的死因有待周一（25日）檢驗釐清，惟因其二哥未領取身障手冊，里長將協助二哥鑑定後申請社會福利，並辦理陳男的後事。

台灣傳媒報道，陳男共有2位兄長，大哥因有家室，在桃園購入一公寓後，交由陳男照顧生活無法自理的二哥，同時每天委託自助餐廳外送餐點到府，再由大哥與餐廳每月結帳。陳男的鄰居近日聞到異味，又發現陳男多日未有離開，遂於周日聯同里長上門查看，惟入門後只見二哥在客廳看電視，一問三不知，進入房間才發現陳男屍體。

警方到場後，研判陳男死亡時間超過7天，由於他過去有吸毒前科，初步懷疑他心肌梗塞暴斃，詳細死因仍待釐清。里長簡士強表示，陳家二哥患有精神疾病，無法正常對話，生活也需別人幫忙，陳家大哥獲悉後已到場處理善後，他將協助陳家二哥送鑑定，取得身心障礙手冊後領取身障補助，也會幫忙辦理後事。