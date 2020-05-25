男童患結核面臨高位癱瘓　90後母親捐骨救子

湖南岳陽市約2歲男童昱昱，5個月前起不停感冒、咳嗽，且背部逐漸彎曲，甚至有骨頭突起。經檢查，他確診結核病，且已從肺部擴散至胸椎等處，導致椎骨結構受損，面臨終生高位癱瘓風險。為讓昱昱過上正常人生活，90後母親張女士毅然決定捐骨救子。手術於本月中旬完成，兩母子日前已轉入普通病房，尚未出現排斥反應，治療觀察中。

張女士指，早前或因兒子穿衣服較多，一直未發現他背部有明顯凹凸。昱昱就醫檢查後，醫生發現其胸椎部分椎體骨質破壞，右肺嚴重感染。由於昱昱未及時接受治療，導致結核桿菌擴散至胸椎，導致胸椎明顯後突畸形。

昱昱隨後留醫近一個月，結核情況日趨穩定，惟他的胸椎骨質明顯受破壞，椎間隙消失，脊髓受壓，且嚴重畸形，有壓迫神經風險，必須接受植骨手術治療。由於採用人工骨用骨量多，費用高，且可能出現排斥反應，醫生最終決定從近親身上取骨。

手術本月14日進行，醫生先從張女士盆骨內右髂骨處取出一塊約4厘米的髂骨，植入男童體內；兩人術後情況穩定，昱昱至今未有出現排斥。張女士坦言，當時沒有想太多，只要對兒子病情有幫助，「我都可以的」，又指「確實比生小孩還痛」，現時只希望自己能盡快康復，可以親自照顧兒子。