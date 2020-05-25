回應王毅兩岸統一論　台指北京無權說三道四

兩岸關係持續升溫。中國大陸外交部長王毅周日（24日）在全國人大記者會上重申，兩岸統一是歷史必然趨勢。台灣的外交部同日晚上隨即回應，台灣的前途只有台灣人民有權決定，在國際上也只有台灣民選政府有權代表台灣人民，中國大陸政府無權說三道四。

台外交部強調，台灣民主已經是一個舉世公認的「民主國家」，中國政府不問台灣人民的意願而欲強加「統一」於民主台灣，只凸顯其蔑視民意，敵視民主，與民主國家共享價值毫不相容。

台灣的蔡英文總統於上周三（20日）在宣誓就職演說中強調，台方將堅守「和平、對等、自由、民主」的原則處理兩岸交流，促進海峽和平穩定，惟拒絕北京當局矮化台灣、破壞現狀的「一國兩制」主張。蔡又指出，兩岸的穩定發展，雙方都有責任，而大陸政府在國際上阻止其他國家與台灣往來，打壓台灣人民貢獻國際事務的做法，與兩岸的和平穩定發展背道而馳。

台外交部表示，疫情大流行期間，台灣行有餘力時向疫情嚴重的國家伸出友誼之手，無償且不附政治條件提供防疫物資，獲得國際社會的歡迎與讚揚。但北京當局卻到處阻撓其他國家接受台灣的捐贈、惡意毀謗台灣的善舉，甚至壓止其他國家與台灣往來。台外交部強調，北京當局不斷傷害台灣人民的行徑，阻止不了台灣政府與人民走向國際、貢獻世界的決心。