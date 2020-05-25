老婦跳廣場舞伸腳　故意絆倒踩滑板車男童

內地近日網傳一段短片，四川成都一名老婦在廣場上跳舞時，故意伸腳絆倒正玩滑板車的5歲男童鄭某。事件引起爭議，認為涉事老婦行為惡劣，是「為老不尊」。天府新區華陽街道半邊街社區日前發通報指，79歲杜婦已委託其兒女，向鄭某父母當面道歉，雙方已和解。

事發於上月24日，多名老人在某廣場上跳廣場舞，鄭某則踩滑板車從中間穿過，杜婦見狀就伸出腳，男童被絆倒後臉部着地，倒地不起。惟杜婦直接無視未有扶起對方，叉腰轉身繼續跳舞，旁邊多位老人同樣視若無睹，沒有任何人上前查看。

通報稱，男童摔倒後，其父母曾上前查看，發現他未受傷後就繼續陪他玩。杜婦上周五（22日）委託兒女向鄭某父母當面致歉，對方表示諒解。半邊街社區主任透露，杜婦自稱患有高血壓和糖尿病，她怕男童撞到自己，幾次驅趕無果，才伸腳絆倒孩子。

相關片段在網上發酵，網民紛紛指摘杜婦行為惡劣，不少人稱「不是老人變壞了，是壞人變老了」、「 廣場只能你們跳舞，孩子們都不能在其中玩耍」，又認為委託兒女道歉根本沒有誠意，「看樣子不是大媽意識到錯誤去道歉，而是子女怕事情鬧大了替母親去道歉」。