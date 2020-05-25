暴雨侵襲變汪洋　市民險遭洪水沖走

廣西百色市那坡縣自上周六（23日）晚起受暴雨侵襲，一夜之間變成汪洋，多條道路水浸，多處房屋、車輛被洪水淹沒，有市民更險被沖走。廣西氣象局周一（25日）指，該省大部分地區有大雨到暴雨，局部地區或有雷暴大風、冰雹等強對流天氣，當局已啟動重大氣象災害（暴雨）Ⅳ級應急響應。

那坡縣境內自上周六起天降暴雨，河流水位暴漲，道路、農田、橋樑等基礎設施受損。多間房屋及車輛被洪水淹沒，有市民在水深及胸的積水中艱難前行，臨街商舖的捲閘被水沖開，店內的雪櫃、桌椅等家具物品不斷傾瀉而出。河水上漲致街道水浸，多輛汽車拋錨無法行駛，有司機只能坐在車頂等待救援，更有人險被沖走。

由現場圖片可見，不少居民停泊在家門口的電動車被水淹沒，只剩手把露出水面；住宅積水，水深及小腿位置。除那坡縣城有洪澇災害，永樂村、隆平村等部分鄉村災情同樣嚴重。當地消防部門緊急出動開展救援，以橡皮艇撤離民眾；截至周日（24日）上午9時，已有24名受困人員安全撤離。

據百色市氣象部門統計，上周六早上8時至周日上午8時，那坡縣多個監測站錄得降雨量超過100毫米，其中那坡縣城降雨量達112.1毫米。廣西氣象台指，桂林、柳州、河池、玉林等市及南寧、崇左等局部地區有大雨到暴雨；受低渦切變和地面弱冷空氣影響，廣西周一至周二（26日）將有強降雨、局地有強對流天氣，自周日下午5時起發出暴雨藍色預警。