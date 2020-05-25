英重新評估電訊網絡風險　華為促韓穩定晶片供應

英國傳媒周日（24日）報道，美國政府早前禁止全球製造商向中國科技巨企華為提供晶片後，英國國家網絡安全中心（NCSC）決定重新評估華為對英國電訊網絡安全構成的風險，或改寫英方此前對華為的評估。另有消息指，華為要求南韓的晶片生產商穩定供應。

NCSC隸屬情報機關政府通訊總部（GCHQ），據報美國宣布新禁令後5日，官員在上周二（19日）的會議決定重新檢視華為構成的安全風險。英國政府上周六（23日）證實事件，指國家網絡的安全及恢復力非常重要，在美國宣布針對華為的額外制裁後，NCSC謹慎地檢視對英國網絡構成的任何影響。

英揆約翰遜今年年初無視美國反對，批准華為有限度參與英國5G網絡建設，引來盟國及部分國會議員反對。上周有消息指，約翰遜已轉軚要求在2023年前，將華為在英國5G網絡建設的參與度，逐步減低至零。

與此同時，《南韓經濟新聞》引述消息報道，華為與三星電子和SK海力這兩間南韓晶片公司中國子公司的高層會面，要求穩定晶片供應，不要顧及美國政府的禁令。據報華為是三星電子和SK海力5大客戶之一，每年花費約80億美元（約620億港元）從南韓公司購買記憶體晶片。