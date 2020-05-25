新冠肺炎：內地低風險地區指定場所可不戴口罩　武漢除外

低風險地區市民，在指定場所可不戴口罩活動。圖為市民在北京人定湖公園內拍照。（中新社圖片）

針對新冠肺炎疫情低風險地區，國家衞健委日前發布相關指引，建議公眾隨身備用醫用口罩或外科口罩；在無人聚集、通風良好、保持1米以上社交安全距離情況下，或大中小學師生在校內均無需戴口罩。湖北省政府周日（23日）公布，除武漢市，其他市州低風險地區學校校園內，師生可不戴口罩。

國家衞健委發布《公眾科學戴口罩指引（修訂版）》，列明公眾在居家、騎車、駕駛時無需戴口罩；在戶外、公園、超市、商場、餐廳、博物館、健身房等場所，建議隨身帶備口罩；乘坐巴士、地鐵、飛機等公共交通公具時，或在劇場、戲院、網吧、升降機等通風不良的公共場所，則必須戴上口罩。

辦公室及廠房員工，建議確保有效通風換氣，在保持1米以上的距離，以及養老院、福利院、監獄等人員無需戴口罩。商店、公共交通工具、餐館、食堂、旅館等公共場所服務人員；托幼機構的老師、員工等；大中小學的保安、清潔員、食堂工作人員；醫院就診、探視或陪護人員等則需佩戴口罩。

對於新冠肺炎疑似、確診病例和無症狀感染者，新冠肺炎密切接觸者，在外入境人士，居家隔離人士，為定點隔離酒店提供服務者，出入境口岸工作人員，需佩戴外科口罩或N95以上級別的防護口罩。而普通門診、急診、病房、深切治療部等醫護人員，建議戴外科口罩或以上級別口罩。