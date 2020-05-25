港版國安法：專家料不具追溯力　生效前違法行為按港法例定罪

全國人大會議周一（25日）審議「港版國安法」，有學者及法律界人士日前接受內地官媒訪問時稱，該法是針對極少數嚴重危害國家安全分子，不會影響香港市民表達不同政治觀點的權利。此外，「港版國安法」料不具備追溯力，即生效前的違法犯罪行為仍會按香港法例定罪。

北京航空航天大學法學院副教授田飛龍表示，「港版國安法」僅針對4種危害國家安全的違法行為，包括分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行逕，以及外國和境外勢力干預香港事務，不會影響香港市民行使合法權利及自由表達政治觀點。由於法例將對涉及危害國家安全的違法行為作出明確界定，市民在法例實施後可更安全、更自由地發表個人觀點或不同的政治立場，不必擔心遭恐怖及暴力威脅。

田飛龍指，預料「港版國安法」無追溯力，因此法例生效前的違法犯罪行為，應根據香港法例定罪。惟法例生效後，相關人士仍繼續嚴重危害國家安全，教唆煽動他人違法，或其此前行為在法例生效後仍然產生危害國家安全的後果，則將會受「港版國安法」制裁。