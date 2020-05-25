新冠肺炎：台連續4日零確診　料下月復售口罩

台灣周一（25日）無新冠肺炎新增病例，是連續4日零確診，也是連續43日無本地新確診個案。流行疫情指揮中心表示，即日起放寬精神科病房探望限制，各行各業將按風險條件逐步恢復正常活動，口罩料下月起也恢復市場自由買賣。

疫情指揮中心表示，當地累計確診病例仍維持441宗，分別為350宗境外移入，55宗本土病例，另36宗為敦睦艦隊群聚感染。確診個案中7人死亡，415人解除隔離，其餘19人持續住院隔離中。另接受居家隔離的密切接觸者已全數監測期滿，管理中人數歸零。

台衞福部長陳時中在記者會稱，因應疫情平穩，社區相對安全，將逐步放寬防疫措施。考慮精神科病房平均住院天數較長，為減少患者情緒起伏，即日起放寬精神科病房探望限制，辦理方法包括要向院方提前預約，且實名登錄管理探望者的個人資料，訪客探望時需量體溫、清潔手部、申報旅遊接觸史等。而每名患者每天限探望1次，院方同一時間、同一探望空間原則限1組訪客，每組訪客最多2人，訪客與病人全程均需佩戴口罩。

針對放寬各行業防疫標準，指揮中心表示，在參考維持室內1.5米、室外1米之安全社交距離、佩戴口罩以及適當阻隔設施如隔板等原則上，加上採取實名制，若因場地等因素受限，至少要達成其中一項防疫原則，再按照結果及風險條件持續調整相關防疫措施，即可逐步放寬。

另有關口罩政策，陳時中表示本周將作出決定，預計下月1日起實施，規劃採定額徵收，在備用量、公務使用量均足夠的情況下，剩餘的口罩可由廠商自由買賣。