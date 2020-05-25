栗戰書工作報告提6個主要任務　首要確保憲法全面實施

第十三屆全國人民代表大會第三次會議第二次全體會議周一（25日）在人民大會堂舉行，全國人大常委會委員長栗戰書在會上發表工作報告。栗戰書指出，過去一年多來，黨中央推動黨和國家各項事業取得新的重大進展，強過今後一個階段中，有6個方面的主要任務，首要是確保憲法全面實施，落實憲法解釋程序機制。

栗戰書表示，在新冠肺炎疫情發生後，黨中央將疫情防控視為頭等大事，全國人大常委會迅速作出關於全面禁止野生動物非法交易和食用的決定，部署啟動強化公共衞生法治保障體系的立法修法工作，全國人大代表和地方人大代表響應黨中央號令，參與科研攻關，保障物資供應，捐款捐物，建言獻策，在各自崗位上發揮作用。

栗戰書提到，在過年一年多以來，常委會共審議法律草案、決定草案48項，聽取審議39個報告，檢查6部法律實施情況；對部分服刑罪犯予以特赦；全年報送備案的行政法規、地方性法規、司法解釋1995條，報送備案的特別行政區本地法律33件，研究處理公民、組織提出的審查建議138件；修改反不正當競爭法等8部法律，及對自貿區調整適用法律規定等3個授權決定，加快民生領域立法，制定疫苗管理法，修改藥品管理法等。

他特別提到，提交本次大會審議的民法典草案，是中國法治建設的一個標誌性重大成果常委會在上屆工作的基礎上加快推進民法典編纂工作，先後7次公開徵求意見，經反覆修改才形成總共7編1260條的民法典草案，相信一定能制訂出一部具中國特色、體現時代精神、反映人民意願、保障民事權利、維護社會公平正義的民法典。

栗戰書提及6個方面工作，一是要確保憲法全面實施，落實憲法解釋程序機制，推進合憲審查工作，健全備案審查信息平台功能；二是加強重要領域立法，例如制定長江保護法、海南自由貿易港法等，並完善民生保障制度，突出公共衞生領域立法等；三是依法做好監督工作。聚焦黨和國家重大工作部署，預先安排29個監督項目；四是支持代表依法履職，健全代表聯絡機制；五是積極開展對外交往，發揮人大在對外交往方面的獨特優勢；六是加強常委會自身建設，鞏固和深化「不忘初心、牢記使命」主題教育成果，落實中央八項規定及其實施細則精神，並完善議事程序和工作機制。改進人大新聞輿論工作。