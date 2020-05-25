全國去年起訴涉黑惡犯罪近10萬人　審結案件逾1.2萬宗

第十三屆全國人民代表大會第三次會議第二次全體會議周一（25日）下午3時在人民大會堂舉行，最高人民法院院長周強及最高人民檢察院院長張軍先後在會上發表工作報告。周強指出，在過去一年的掃黑除惡專項鬥爭中，全國各級法院共審結涉黑涉惡犯罪案件12,639宗，堅決「打傘破網」；另張軍提及，去年共起訴涉黑惡犯罪近10萬人，起訴「保護傘」1385人，同比上升295.7%。

周強在工作報告中指出，在過去一年的掃黑除惡專項鬥爭中，法院依法審理孫小果案、杜少平操場埋屍案，讓正義最終得以實現；堅決「打傘破網」，依法懲處一批作惡多端的「沙霸」、「路霸」等，淨化社會風氣。全國各級法院去年共審結一審刑事案件129.7萬宗，判處罪犯166萬人，包括嚴懲暴力傷醫犯罪、嚴懲危害食品藥品安全犯罪等，嚴重暴力犯罪案件連續10年下降。

另全國去年共審結貪污賄賂、瀆職等案件2.5萬宗，2.9萬人獲刑，並積極配合境外追逃追贓。各級法院又堅持實事求是、有錯必糾，再審改判刑事案件1774件，1388名被告獲判無罪；同時加強校園欺凌預防處置，共審結相關案件4192宗。另在新冠肺炎疫情發生後，各級法院審結涉疫案件2736宗。

周強提及，各級法院今年首要工作任務是著力服務保障常態化疫情防控和全面恢復經濟社會秩序，妥善化解涉疫矛盾糾紛，並盡最大可能保持企業財產運營價值，幫助企業化解危機、脫困重生；二是著力服務更高水平的平安中國建設；三是著力服務經濟高質量發展；四是著力加強民生司法保障，認真貫徹實施民法典；五是著力推進審判體系和審判能力現代化，加強改革「回頭看」；六是著力建設忠誠幹凈擔當的過硬法院隊伍。

至於張軍則在報告中提到，全國檢察機關去年共辦理各類案件3,146,292宗，同比上升9.7%；其中起訴金融詐騙、破壞金融管理秩序犯罪40,178人，共起訴各類侵害未成年人犯罪62,948人，共起訴傷醫、聚眾擾醫等涉醫犯罪1637人。另檢察機關又推進反腐敗鬥爭，去年受理各級監委移送職務犯罪24,234人，共立案偵查司法人員徇私枉法、刑訊逼供等犯罪871人，同時有1290名檢察人員因違紀違法被立案查處，同比上升66.7%，其中54人被追究刑事責任，另有42名檢察人員因為黑惡勢力站台撐腰而被從嚴查處。張軍透露，在1999年至2019年期間，檢察機關起訴嚴重暴力犯罪人數從16.2萬人降至6萬人，年均下降4.8%。

張軍在下一步工作安排提到，檢察機關必須擔當作為，把黨中央決策部署和憲法法律賦予職責落實到位，同時促進把疫情對經濟社會发展的影響降到最低。民法典審議通過後，檢察機關要認真學習培訓、貫徹執行，強化精準民事訴訟監督，切實維護各類民事主體合法權益；同時落實全面從嚴治黨主體責任和監督責任，推動全系統黨風廉政建設。