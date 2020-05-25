車廠停車場水浸新車受捐　廣汽本田︰將內部使用

廣東近日連續暴雨，廣東省水利廳指周一（25日）至周二（26日）會出現第二波「龍舟水」。在上周四（21日）首場「龍舟水」中，廣汽本田（HONDA）汽車製造廠因暴雨而水浸，大量新車被浸毀。廣汽本田近日回應，強調該批汽車不會進入銷售渠道，修復後將內部使用。目前，該廠生產秩序也正常推進。

由網民拍攝的照片可見，廣州增城一停車場內水浸，數排本田品牌新車遭遇浸泡，嚴重的幾乎淹沒整個車輪，積水嚴重。廣州本田方則表示，當日受暴雨影響出現水浸，只造成小量的車輛受損，目前正統計受損的車輛，該批車輛將不進入銷售渠道，事件對本田公司影響很小。

業內知情人士表示，按廣本的做法，新車受損嚴重且沒有修復價值的，將直接報廢處理；而有修復價值的新車，會重新拆解上線，把需要更換的零件全部更換，確保修復後，各項性能，完全達到新車標準。但這些經過重新拆解的車輛，將不會流出市場，而是會作為工廠員工福利，以抽籤的方式給員工購買，價格會在5至6折左右。

早在2016年6月，廣州增城區工廠也因暴雨，使部分產品車停車場發生嚴重積水，造成部分車輛浸泡受損。