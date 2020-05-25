港版國安法︰江啟臣斥蔡英文欲停止港澳條例　形同切割香港

台灣的蔡英文總統周日（24日）在社交網站發文，指香港情勢一旦變化，將停止部分或全部的港澳條例。國民黨主席江啟臣周一（25日）回應，指停止港澳條例形同切割香港，斥蔡根本沒有做到她參選時曾說的「要與港人站在一起」。

江啟臣表示，自己支持香港自由民主，北京當局在沒與港人溝通的情況下，制訂實施「港版國安法」，對香港長期以來的自由法治衝擊巨大。他呼籲北京當局在該事件上謹慎考慮，國民黨不樂意見到香港的自由法治、北京承諾的港人治港、高度自治、未來雙普選都瞬間幻滅。

江啟臣指摘蔡英文，在早前的總統大選期間，大聲稱香港為「自己人」，要與香港人站在一起；但當選後，卻將香港切割出去。國民黨與民眾黨則提出修法，認為《港澳條例》中，對需要協助的港人，不論是出於人道協助、緊急狀況還是政治庇護，都應加以法制化。

另台灣的陸委會周一（25日）下午透過書面回覆記者查詢時表示，有關發言並非要「放棄香港」，而是要讓北京知道，港版國安法若通過後果將極其嚴重，盼北京當局切勿一意孤行。

台灣的總統府副秘書長李俊俋同日出席立法院財委會會議時亦回應指，中共跳過香港立法會直接制定港版國安法，將嚴重破壞香港現行制度，一國兩制已消失，至於台灣《港澳條例》要不要修改，有很多委員已提案修法，尊重立院。

台北市長柯文哲周一凌晨則在Facebook發文談論港版國安法，他表示台灣鄰近香港，通過國安無異會加深台灣人民討厭中國大陸的程度，又指香港反修例事件歷歷在目，北京當局不應重複失敗經驗，再重蹈覆徹。被問柯的發言會影響今年舉行的台北上海雙城論壇時，台北市政府副發言人黃瀞瑩回應，這是每年慣例的市政交流，市長發言不會影響論壇舉行。