華向澳洲大麥徵反傾銷稅　商務部長︰已調查1年半

第十三屆全國人民代表大會第三次會議第二次全體會議結束後，中國商務部部長鍾山出席「部長通道」採訪活動。被問及中國向澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅時，鍾山指出，中國調查機關已對案件進行為期1年半的調查，確認澳洲對大麥存在補貼、傾銷的情，且對中國相關產業造成嚴重的損害。他又指，中澳貿易救濟調查比例為1:100，中國對採取貿易救濟措施是慎重的，呼籲世貿成員國慎用貿易救濟措施。

鍾山指出，中國對澳洲進口大麥的反傾銷反補貼調查始於2018年底，過程中，商務部廣泛聽取利益相關方的意見，也保障了雙方企業權利。他續指，從中國與澳洲建交以來，中國對澳洲發起的貿易救濟調查只有這1宗，但同期澳洲對中國發起的貿易救濟調查案達100宗，且在今年疫情蔓延的背景下就發起了3宗。他強調，中國今年以來未對任何一個國家發起貿易救濟調查，在現時疫情疫情全球蔓延的背景下，呼籲世界貿易組織的成員國要團結抗疫，慎用貿易救濟措施

另鍾山表示，現時全球經濟受到嚴重衝擊，中央提出要穩住外貿外資基本盤，事關中國改革開放、經濟社會發展大局。目前中國各類外貿主體超過40萬家，包括民營企業、國有企業和外資企業，中國將從財政稅收、金融保險、產業鏈供應鏈等方面，在政策上予以幫助、支持，降低了企業的壓力，也激發了企業的活力。另中國將進一步擴大對外開放，放寬市場準入，縮短負面清單，特別是要建設好自由貿易試驗區、自由貿易港，讓外國投資者願意來中國投資，同時落實外商投資法，保護外商合法權益，保護知識產權。他強調，聰明的外商一定不會放棄中國龐大的市場。

他又表示，在全球抗擊新冠肺炎疫情中，中國作出很大貢獻，中國沒有對醫療物資出口進行限制，同時已向199個國家和地區出口了大量的醫療物資，包括向150個國家提供無償援助。另中國政府高度重視出口醫療物資的質量，已建立從商品生產到標準認證，再到口岸監管「三位一體」的醫療物資監管體系。