出入境邊檢總站︰今年以來共查獲4630名非法入境人士

廣西出入境邊防檢查總站近日通報6宗組織、運送他人偷越國（邊）境案，15名疑犯分別被判刑。另邊檢總站指，今年以來共破獲偷渡類刑事案件114宗，拘捕組織、運送者244人，查獲非法入境外籍人員共768批4630人；當局又指，目前防境外疫情輸入形勢嚴峻，希望市民可協助打擊偷越國（邊）境者，共同化解境外輸入風險。

通報列舉，百色邊境管理支隊靖西邊境管理大隊警員，於去年12月在龍邦邊境等地，拘捕王某騰、黃某強、張某敏等3人，他們涉嫌組織或運送他人偷越國（邊）境，並在上周三（20日）於靖西市人民法院開庭一審。王某騰被判有期徒刑3年10個月，並處罰款1.5萬元（人民幣，下同，約1.66萬港元）；黃某強被判有期徒刑3年10個月，並處罰款1.5萬元；張某敏被判有期徒刑11個月，並處罰款4000元（約4413港元）。

另外，防城港邊境管理支隊東興邊境派出所警員今年1月8日、9日，發現17名非法入境外國人，並當場逮捕運送者陳某，再在同月19日逮捕其同夥張某。東興市人民法院本月11日一審宣判，處陳某有期徒刑4年，並處罰款4萬元（約4.4萬港元）；張某被判有期徒刑2年6個月、並處罰款3萬元（約3.3萬港元）。