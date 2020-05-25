市控煙協會獲世界無煙日獎　世衛︰控煙有賴社會共同努力

下周日（31日）是「世界無煙日」，內地傳媒周一（25日）世界衞生組織官方平台消息指，在今年世界無煙日獎的評選中，北京市控煙協會成功獲獎。資料顯示，北京市人口的吸煙率從2014年的23.4%下降至去年的20.3%。世衛組織認為，達成控煙目標，不能單靠衞生部門的努力，也有賴非政府組織、社區和廣大群眾共同努力。

報道引述世衞表示，北京市5年前通過一部具歷史性意義的控煙條例，在所有室內公共場所、工作場所和公共交通工具禁止吸煙，讓北京成為「無煙北京」；5年後，北京仍保持如初的決心和力度，繼續嚴格執法，為中國乃至全世界許多城市樹立榜樣。從支持條例的通過到執行，並展開多種形式的公眾宣傳教育等，北京市控煙協會都扮演重要角色，其經驗被世衞帶到全球許多國家和城市推廣，為全球控煙同僚提供靈感。

世衞強調，如單靠衞生部門，實現控煙目標並不容易，故必須聯合非政府組織、社區和廣大群眾共同努力，與煙草進行長期的鬥爭；北京市控制吸煙協會的經驗證明，只有共同努力，健康中國的願景才能得以實現。