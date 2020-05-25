港版國安法︰美揚言制裁中國　華外交部斥雙重標準

美國總統國家安全事務助理奧布萊恩早前揚言，中國如實施「港版國安法」，美國將制裁中國。對此，中國外交部發言人趙立堅周一（25日）回應，指中方已向美方提出嚴正交涉。他強調，沒有國家允許在其本國領土上從事危害國家安全的活動，批評美國自身針對國家安全問題制訂了數十部法律，竭力打造「銅牆鐵壁」，卻對中國的國家安全立法橫加干涉，企圖「鑿牆破洞」，這種「雙重標準」做法曝露出美國一些人的險惡用心。

趙立堅強調，全國人大有關決定針對的是極少數人分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動的行為，及外國和境外勢力干預香港事務的活動，保護的是遵紀守法的絕大多數香港市民，保障香港居民及外國在港機構和人員的合法權益，不但不會影響香港的高度自治及香港居民的權利和自由，反而使香港擁有更加完備的法律體系，且反映了香港社會最大民意。他重申，中國治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，不是《中英聯合聲明》，美方沒任何法律依據、也沒有任何資格援引《中英聯合聲明》對香港事務說三道四，美方如執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施予以堅決回擊和反制。

另官媒文章也指，西方一些政客一邊為本國構築密不透風的法盾，一邊無理取鬧，阻撓破壞中國維護主權安全的努力，是典型的雙重標準和強盜邏輯。文章強調，「港獨」和激進分離勢力活動日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，外部干預勢力和「台獨」勢力赤裸裸地加大干預香港事務，對國家安全構成現實威脅，中央此時果斷出手，在國家安全問題上為香港補短板、填漏洞。

文章指出，美英等西方國家多年來為自己制訂的維護國家安全的法律名目繁多，美國國安法律不但覆蓋美國本土和海外領地，甚至以國安為名把手伸到全球各地，卻無理指摘中國強化國家安全的努力，這種霸道行徑是對國際法和國際關係基本準則的嚴重踐踏。美國企圖肆意干涉香港事務的「喪鐘」已經敲響，美方的真實目的是在香港策動「顏色革命」，以香港為「橋頭堡」，對中國進行分裂顛覆、滲透破壞，打壓遏制中國的發展，惟在中國政府的堅定決心面前，雙重標準與強盜邏輯注定行不通，外部勢力干涉香港事務的圖謀最終不會得逞。