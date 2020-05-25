全國人大憲法和法律委員會議　代表一致贊成港版國安法

第十三屆全國人大憲法和法律委員會統一審議《關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》

第十三屆全國人大憲法和法律委員會周一（25日）上午召開全體會議，會上根據各代表團的審議意見，對《民法典（草案）》、《關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》進行統一審議。內地官媒報道，各代表一致贊成上述決定草案，認為是一個質量高、效果好的法律案，將有力地防範、制止和懲治在香港發生的危害國家安全的行為和活動，確保香港的「一國兩制」實踐行穩致遠。

根據全國人大會議日程安排，各代表團對《關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》進行審議，代表們一致認為由全國人大授權人大常委會制訂香港維護國家安全的相關法律，是新形勢下堅持和完善「一國兩制」制度體系、堅持依法治港、維護國家主權安全發展利益的必然要求和重大舉措，符合國家、民族和香港的根本利益，符合憲法規定和憲法原則，與香港基本法的立法宗旨和確立的有關制度一致。

另代表普遍認為，民法典是新中國第一部以法典命名的法律，具有重大而深遠的意義，充實民事權利種類，形成更完備的民事權利體系，不但有助於健全完善中國特色社會主義法律體系，也有助於更好地維護人民權益。代表們認為，編纂民法典過程中，已充分吸收各方面的意見建議，建議提請大會審議通過，同時代表們也對草案提出一些意見和建議。

全國人大憲法和法律委員會對代表們提出的意見，連同之前全國人大常委會的審議意見認真研究、修改完善後，將按法定程序，向大會主席團會議作出報告，並由主席團決定再次提請各代表團審議。