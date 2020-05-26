新冠肺炎：湖北大專院校畢業班學生　下月8日起可返校

內地新冠肺炎疫情反覆，截至周二（26日）凌晨，全國累計82,985宗確診病例，4634人病亡。湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部周一（25日）通報，下月8日起，該省各大專院校可以安排現居住省內的畢業年級（高職、本科、碩士及博士）學生、有科研任務學生，彈性時間或自願返校，具體時間由校方自定；而非畢業年級學生返校時間則另行通知。

內媒報道，湖北是科教大省，擁有大專院校128所，在校大學生150多萬，其中武漢就有120多萬。今年，湖北應屆大專院校畢業生達45萬人。為確保學生返校安全，各校正在部署開展防控措施。

此前，湖北普通高中畢業年級(含中職學校和技工學校畢業年級)學生已於本月6日統一開學；初三年級根據各市(州)安排，也已陸續開學。此外，重慶市衞健委周一通報，該市已開展核酸檢測73.3萬人次，其中發熱門診11.3萬人次。

中國殘聯會同民政部、財政部、人力資源和社會保障部、國務院扶貧辦，近日共同印發《關於紮實做好疫情防控常態化背景下殘疾人基本民生保障工作的指導意見》，強調要做好疫情防控常態化下殘疾人基本民生保障，包括能否如期脫貧。要求各地對殘疾人供養、託養、照護等機構恢復服務給予支持；要採取主動協商用人單位保留與殘疾人勞動關係、幫助落實國家和地方各項就業幫扶政策、加強殘疾人就業資金保障、做好線上線下殘疾人就業服務等舉措，千方百計穩定殘疾人就業。