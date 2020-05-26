疑金錢瓜葛結怨　台男開車撞食店斬傷越南妻

台灣台南市新營區周一（25日）發生傷人案，一名62歲的鄒姓男子疑與越南籍吳姓妻子因感情、財務問題不睦，當日下午駕車衝向妻子工作的越南小食店，繼而落車斬傷妻子，更潑灑汽油打算放火，幸被趕至現場的警員制止；事件釀成3人受傷，均已被送院。目前，警方已將鄒男帶回偵訊，將以殺人未遂、毀損、公共危險等罪嫌送辦。

警方周一下午3時14分接報，新營區三民路近火車站處有私家車衝入民居，警員趕到現場後見到私家車卡在小食店門，並聞到濃濃汽油味，屋內傳出吵架聲音；警員遂將車駛走，入屋制止鄒男的暴行。

至於吳女，因徒手擋刀而被斬傷，滿身鮮血，呆坐椅子上等待救援，她的額頭、手肘、肩部被碎玻璃割傷，身上還有多處刀傷，手掌有10多處被斬傷，後被送往柳營奇美醫院；現場有另一名女子亦被玻璃割傷，送院後無大礙；鄒男則頭頸不適，亦被送院。

新營區警方調查發現，事發的小食店原是鄒男經營，但吳女接手後，2人卻因財務、感情等糾紛多次發生口角，吳女上周還申請家暴保護令，對鄒男避而不見，鄒男因此懷恨在心，於案發當日前往小食店斬傷吳女。