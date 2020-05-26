情侶路中央吵架遭車撞　懷孕女友痛失胎兒

情侶因瑣事在馬路吵架最後被車撞倒。

江西贛州近日有一對情侶因瑣事在熙來攘往的馬路上吵架，期間懷有身孕的女子因不適躺在地上，惟兩人遲遲未離開馬路，最終遭一輛私家車撞倒並輾過。雖然兩人最終無生命危險，惟女子的胎兒不保。

事件發生於上月25日晚，家住江西南昌的聶女當日坐火車前往贛州龍南縣與男友見面，聶女因坐車感到不適，加上本身懷孕，要求男友陪她前往檢查，誰知男方顯得不耐煩，又推說先放下東西才去醫院，聶女認為男友對她不關心，兩人於是吵起來，並互相拉扯。

突然聶女躺在地上，其男友起初仍嘗勸說聶女離開，後來發現女友不對勁，於是打電話求助，卻未盡快帶聶女離開馬路，隨後兩人遭一輛疾駛而至的黑色私家車撞倒並輾過。在場市民見狀報警將二人送院，據醫生稱，聶女傷勢較重，除頭部和面部擦傷，肩胛骨亦有骨折，經治療後雖保住性命，卻無法保住胎兒，需接受人工流產。

事隔一個月，仍然留醫的聶女表示當時因為肚痛得無法忍受，才躺在地上，又指父母得知她的情況均大表心痛。至於聶女的男友傷勢較輕，接受治療後經已出院。

龍南交警上周三（20日）發出的事故認定書指出，起初該對情侶在道路右側爭執，隨後走到馬路中央。後來聶女躺下，整個過程持續約2至3分鐘。至於私家車司機未充分注意路面情況導致撞到兩人，因此認定該對情侶與私家車司機需共同承擔同等責任。