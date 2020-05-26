港版國安法：華駐英使館批評彭定康說三道四

針對「末代港督」彭定康等人早前發表聯合聲明，就港版國安法立表示關注，中國駐英國大使館當地周一（25日）回應稱，彭定康等人對香港事務說三道四，露骨干涉中國內政，中方表示堅決反對。

中國駐英大使館表示，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。維護國家安全歷來是中央事權，在任何國家都是如此。中國政府通過基本法第23條授權香港自行立法，但並不影響中央根據實際情況和需要繼續建構維護國家安全的法律制度和執行機制。

回應提到，近年特別是香港修例風波以來，港獨分子和激進分離勢力活動日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，利用香港從事危害中國國家安全的活動，嚴重挑戰一國兩制原則底線。全國人大根據憲法和香港基本法規定，從國家層面建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，是維護國家主權、統一和領土完整，牢固一國兩制根基的必要舉措。

中國駐英大使館強調，全國人大這一決定是針對極少數嚴重危害中國國家安全的行為，不會影響到香港居民依法享有的各項權利和自由，並將使香港具有更完備的法律體系、更穩定的社會秩序、更良好的法治和營商環境，有利於維護香港的金融、貿易和航運中心地位，符合國際社會和外國在港投資者的共同利益。

回應又指出，所謂「違反《中英聯合聲明》」純屬偽命題。英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。任何國家都不能借口《中英聯合聲明》干預香港事務和中國內政。中國政府反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，並奉勸西方政客不要再沉迷於殖民舊夢，再死抱着冷戰思維，再為香港反中亂港分子撐腰打氣，否則必將搬起石頭砸自己的腳。