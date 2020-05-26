新冠肺炎：國家疾控中心主任指華南海鮮批發市場或非病毒源頭

全國政協委員、國家疾控中心主任高福在全國兩會舉行期間受訪時表示，他1月初到湖北武漢華南海鮮批發市場親自提取的動物樣本中，沒有驗出新冠病毒，卻從排水道廢水等環境樣本中驗出病毒。他又認為，病毒或早已存在，華南海鮮批發市場本身也是受害單位，但更多證據仍要給科學家時間做專業研究。

自從新冠肺炎疫情爆發以來，大家最關心是病毒的來源。高福表示，在病毒溯源方面，中國政府與科學家一直在努力並進行相關工作。新冠病毒具有跨種傳播的特徵，但至今病毒的中間宿主仍未找到。高福表示，新冠病毒推翻了科學家很多傳統認知，令很多根據以往積累知識總結出的規律都不適用。

高福強調溯源過程很複雜，並以2003年的沙士病毒為例，指當時指出果子狸是中間宿主，但之後研究卻發現果子狸只是「放大器」，擴大了病毒傳播。對於世衞組織的溯源調查，高福稱中方願意在世衞組織框架下與世界各國展開合作。

同樣是全國政協委員的北京醫院大內科主任孫鐵英，今年2月至4月一直站在武漢前線對抗疫情。這次在兩會期間的小組會議上，她總結多年與疫情摶鬥的經驗，提出多項建議，包括建立國家層面的疫情醫生可直接報告制度。她指出，在重大急性傳染病防治工作中，時間極為重要，而臨床醫生是最早發現患者的人。只有第一時間上報，才能為第一時間採取措施贏得機會。

另針對早前美國白宮國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）指控中國正竊取美國疫苗研究成果，中國外交部發言人華春瑩發Twitter反駁對方的說法「有趣」。對奧布賴恩認為假如其他人有比我更好的東西，那對方一定是從自方一方偷走，華質疑這邏輯不正常。華又強調，中國有5000年的歷史，而美國的歷史卻不到250年。