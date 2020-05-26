人大代表提修改《野生動物保護法》　明確野味概念

全國兩會周二（26日）繼續在北京召開，全國人大代表、華中師範大學教授周洪宇提出修改《野生動物保護法》的議案，要求明確「野生動物」的概念。周認為，此次疫情再次顯示濫食野味的代價，需加強對野生動物食用、交易、利用的管控，遂建議將相關法例改為野生動物保護與管理法，擴大現行法例第三章野生動物管理部分的內容。

現行法律為《中華人民共和國野生動物保護法》，自1988年11月1日通過，翌年開始實施。周洪宇提出，自1988年11月1日通過、宗旨、概念、適用和管理範圍、政府職責、禁止交易和食用行為等方面。周認為目前法律名稱不足以涵蓋該法的全部內容，需加入「管理」兩字，規範禁止非法獵捕、交易、食用等內容，「都離不開管理二字」。

周洪宇認為，目前對禁食野生動物的含意未夠清晰，「哪些行為是食野味，哪些行為不是」，均需明確解釋概念。另周建議提升處罰力度，違反上述行為的，需罰款野味及其製品價值的5倍以上10倍以下；非法捕獵而未繳獲野生動物的，將最高罰款1萬元（人民幣，下同，約1.1萬港元）以下，提高至30萬元（約33萬港元）以下。