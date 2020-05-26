新冠肺炎：鍾南山促中港互認檢測證明　助促經濟

內地新冠肺炎疫情持續緩和，全國各地亦有序復工復課。國家衞健委高級別專家組組長鍾南山近日受訪表示，自從復工復課以來，新冠疫情在廣東以至全國範圍均沒出現大問題，認為香港政府可「摸着石頭過河」，放寬對中國的邊境限制。他指出，香港正面對重大的經濟困難，假如推出健康互認制度，將有助促進經濟復甦。

鍾南山提到，跟17年前沙士時相比，香港這次的防疫表現出色。他指香港這次對抗新冠疫情，採取一種「壓制」（suppression）手段，而非「減災」（mitigation），在實施社交距離限制和戴口罩方面做得尤其出色。

他表示，廣東跟香港一樣在沙士期間遭受重創，因此對疫情有很強的防範意識。他認為香港可仿效澳門與內地實施居民健康互認做法，假如內地居民接受檢驗證實無感染，當前往香港便無需接受14天隔離。

澳門與珠海市自本月11日起宣布互認病毒核酸檢測證明，有關證明可以「健康碼」或「粵康碼」顯示。其後香港食物及衞生局局長陳肇始也表示，港府正商討如何互認粵港澳三地的檢疫安排。