陸國防部發言人稱搞台獨和武力對抗是自取滅亡

大陸國防部發言人吳謙大校周二（26日）接受內媒訪問時，回應國防軍費增加和「台獨」問題。吳謙重申，搞台獨和武力對抗是自取滅亡，解放軍有足夠能力挫敗外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，將採取一切必要措施捍衞國家主權和領土完整，維護台海和平穩定。

被問及美國國務卿早前發聲明祝賀台灣的蔡英文總統就職和美國務院批准對台售武；吳謙回應稱，台灣問題是中國內政，不容許任何外來勢力干涉，美方行為嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展、損害台海和平穩定，「是極端錯誤的，也是非常危險的」。

解放軍和武警部隊代表團在人大會議報告中，提出要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制台獨分裂行徑。吳謙形容目前兩岸關係形勢複雜嚴峻，批評民進黨當局拒不接受九二共識，妄圖挾洋自重、以武謀「獨」，損害兩岸民眾利益，「必將被釘在歷史的恥辱柱上」。

2020年軍費預算較去年增加6.6%，吳謙強調，解放軍在國家安全領域面臨新挑戰，國際出現霸權主義、強權政治，一些國家單邊主義盛行，地緣政治風險上升，另加上台海問題等，要做到有備無患，「中國國防費適度穩定增長理所應當，很有必要」。

另外，有軍事專家分析，美軍為克服解放軍導彈的射程優勢，曾調整過去的作戰模式，例如遠征前進基地作戰，訓練在太平洋島嶼之間進行突襲和撤離。亦有學者分析，美軍可發動網絡戰、情報戰、經濟制裁等，教台軍作戰，不必派部隊進入台海。

此外，巴西聯邦眾議員馬丁斯（Paulo Eduardo Martins）周二在社交媒體上發文，指早前收到中國大陸大使館的信件，要求他就蔡英文就職典禮保持沉默；他又在貼文中附上大使館信件，顯示日期標註為5月13日。他在文中強調︰「即使我遲到了，也要祝賀蔡英文就職。」