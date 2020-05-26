新冠肺炎：台軍艦群聚事件完成調查　非於帛琉感染

台灣周二（26日）公布台海軍敦睦艦隊新冠肺炎群聚感染疫情的調查結果，確定首名患者並非在帛琉發病，而這宗群聚事件雖造成4波人傳人感染，但僅限於磐石艦上，未擴散至帛琉及台灣社區。

台流行疫情指揮中心在記者會公布，當地周二無新增確診個案，已連續5日零確診、連續44天無本地病例。針對敦睦隊的疫情調查，指揮中心指揮官陳時中表示，共發現36名病毒核酸檢驗陽性之確定病例，和8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員。

陳時中又稱，確定病例中最早發病日期為3月10日，為艦隊抵達帛琉之前，且感染源不明，顯示3月當時台灣有零星社區感染個案，然而經密切監測與追蹤，本宗群聚事件並未造成帛琉及台灣社區次波傳染。

調查又確定病例的住宿艙間分布，並無特別時間與空間群聚現象，研判住宿艙間並非主要傳播地點，較可能是人員艦上活動空間狹小且密切接觸而傳播。至於這次磐石艦群聚疫情未快速傳播，陳時中推測主因艦上實施全艦人員戴口罩、分批分流用餐、加強環境清消、每天體溫監測等措拖有關。