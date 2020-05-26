新聞背後：「西海艦隊」駐紮班公湖　麻雀雖小五臟俱全

中印邊境近日連發衝突，局勢一度緊張，其中網民爆出圖片，指印軍與解放軍在具爭議的班公湖岸邊對峙，雙方面對面排成一列。據了解，在2017年中印在班公湖地區發生衝突後，解放軍加強了班公湖駐紮部隊的軍力；該支駐紮在高原的船艇部隊被網民稱為「西海艦隊」，配備22艘新型928D高速巡邏艇，網民更形容是「麻雀雖小五臟俱全」。

公開資料顯示，班公湖地區的平均海拔達4250米，而「西海艦隊」的前身其實是東海艦隊舟山群島的水上交通中隊，由1962年奉命調往班公湖駐紮至今。艦隊現時主力為928D高速巡邏艇，巡邏艇配備導航、通信等必要設備，同時也設計有機槍等自衞武器，而巡邏艇的船身採用玻璃鋼，可搭載10餘名全副武裝的戰鬥人員，最大航速可達每小時70公里。

另中國航空工業集團公司研發的AR500C高原無人直升機，上周首次試飛成功。據了解，AR500C無人直升機主要執行偵察和通信任務，但裝備額外設備後，還能進行電子干擾、目標指示、火力打擊、貨物交付、核輻射和化學污染偵察等戰鬥任務。

AR500C無人直升機的普通續航時間為5小時，最高時速為170公里，最大起飛重量為500公斤，雖然並不是中國最先進的無人機，但它卻可以在海拔5000米以上的高度起飛，最高可達6700米。

另外，中國向加爾萬谷地部署了5000多名士兵及用於建造掩體的重型設備，並支起了帳篷。有關士兵隸屬於解放軍西部戰區管轄。西部戰區陸軍擁第76和77兩個集團軍，佔解放軍總人數的三分一約66萬人，以99A主戰坦克和15式輕型坦克作為陸戰主力坦克，而直10、直20為陸軍重要的空中支援力量。