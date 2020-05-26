35名人大代表聯署提案　促制訂《外國國家豁免法》

十三屆全國人大三次會議在北京舉行，全國人大代表、北京市社會科學院法學所研究員馬一德與34名人大代表聯署提案，建議當局盡快制定符合國情的《外國國家豁免法》。馬一德周二（26日）接受官媒採訪時表示，有關法例可平等保護國民和外國投資者的合法權益，同時對等反制美國等西方國家以新冠肺炎疫情以名，對中國提出的惡意指控。

馬一德表示，隨着國際交往和全球化進程逐步深入，國家直接參與國際經貿活動日益頻繁，各國及其政府在他國被起訴情況愈來愈多，惟中國尚未制訂專門法律。遵循外國國家及其財產絕對豁免的一般原則，中國當事人難以在內地法院對他國提起訴訟主張權益，法院在處理國家豁免問題的案件時，也無法可依。他直言︰「實行限制豁免原則已經成為國際立法的趨勢，實踐中不乏我國及地方政府在美國等國被起訴的案例。」

他認為，立法缺失造成中國當事人的權益，無法通過內地司法機關獲得救濟，中國政府卻作為被告在外國法院被頻頻起訴，遠遠落後於中國對外交往的實際需求，導致在國際交往中處於劣勢地位。他續指，上述問題在疫情中尤為凸顯，以美國為首的部分國家為了轉嫁本國政府防疫不力責任，公然對中國污名化，一些團體或個人甚至依據美國的《外國主權豁免法》對中國政府提起訴訟，凸顯出中國制訂《外國國家豁免法》的必要性。

據了解，有關議案在北京代表團中，獲得至少35名代表聯名簽署並提交，目前已被大會議案組接收並分送有關專門委員會研究。