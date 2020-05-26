全省去年破3759宗毒品案　拘捕4666名疑犯

福建省公安廳周一（25日）舉行新聞發布會，指該省去年共破獲3759宗毒品案，搗破280個販毒團夥，拘捕4666名疑犯，並繳獲一大批毒品和易製毒化學品。在去年度全國禁毒工作綜合考評中，福建省位居全國前列。

福建去年在全省範圍組織開展「兩打兩控」及「颶風肅毒2019」會戰行動，除破獲一批影響較大的案件，又進一步健全陸路公開查緝、沿海防控堵截、物流寄遞監管機制，令緝毒執法效能得到持續提升。該省又常態化巡查娛樂場所、桑拿浴室、出租屋等地點，及時鏟除涉毒滋生土壤。另加強偏遠山區毒品原植物遙感監測、無人機航測、巡山踏查，確保非法種植活動不反彈、無蔓延。

在開展吸毒者排查管控工作方面，該省去年研發禁毒智能物聯網大數據平台，探索運用毛髮檢測、智能手環等新技術和設備，全面落實「重嫌必檢」、「酒毒同檢」，提高吸毒的發現管控能力，去年共查處吸毒者18,746人次。

另去年全省執行社區戒毒、社區康復12,932人，執行率達99.8%；強制隔離戒毒3794人次；收戒病殘吸毒人員1534人次，病殘收戒率達92.8%。全省建立自願戒毒醫療機構36個、美沙酮門診點及延伸服藥點36個，累計治療1.3萬多人次。目前，全省戒斷三年未復吸人數達82012名，按年上升26.1%。

福建省又建成禁毒教育基地148個、禁毒品牌社區108個、禁毒宣教室1198個；並於「6.26」國際禁毒日等重要日子開展宣傳活動，省禁毒委更同步舉辦「6·26」國際禁毒日主題宣傳暨紀念林則徐「虎門銷煙」180周年活動，組織全省公開無害化銷毀各類毒品3.46噸，各級法院對108宗毒品犯罪案件169名疑犯進行集中公開宣判。

省禁毒委副主任、公安廳黨委委員薛祺安表示，福建毒情形勢雖持續向好，但吸毒群體繼續擴大，合成毒品濫用問題突出。此外，一些不法分子利用互聯網和物流寄遞渠道從事製售販和吸食毒品活動的規模和頻次增加，手段亦日益隱蔽，小部分甚至通過暗網、比特幣等方式進行網上交易支付，進一步增加發現溯源和偵查打擊的難度。