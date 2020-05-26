港版國安法：黎智英勾結外國勢力　要求美國制裁中國

「港版國安法」引來各界高度關注，多次被中國官媒點名批評的壹傳媒黎智英，周二（26日）以視像形式接受美國霍士新聞訪問，他聲稱自己無懼被捕，將留在香港；又指美國應該把握時機與中國大陸對抗，並建議華府以制裁手段向北京施壓。

黎智英表示，港人憂慮國安法實施後，香港將失去法治及及自由，傳媒會死亡；又指香港正變得非常危險。他提到，美國總統特朗普表明會有強烈回應，「我希望特朗普說到做到，我有信心美國政府會行動」。

他提到，現時中國大陸在政治及經濟上均處於弱勢，美國應該把握時機與中國對抗；又認為美國可以動用制裁手段去與中國對抗，包括凍結中方在美國或全球的資金，以及停止向中國運送高科技產品。

台灣的蔡英文總統日前發言：「我們和香港人民站在一起。」對此，黎周二在個人Twitter發文並標記蔡英文，稱讚她的發文很棒，同時向對方問道：「妳是否考慮放寬移民法，允許更多港人移民台灣？」

大陸官媒周二發表評論文章，斥台灣的蔡英文總統吃夠了「亂港紅利」，又打起兩面討好的算盤，一面假裝「港人之友」，一面暗示未來將停用《港澳條例》，收緊港人赴台待遇；強調蔡英文種種表演不過是博眼球的丑劇，是繼續利用香港局勢進行政治操弄的陰謀，最終只會自取其辱。

另外，國民黨中常委將於周三（27日）提案，主張修改《港澳條例》第18條，針對港人提供人道協助、緊急的狀況甚至提供政治庇護，加以制度化、法制化，以回應港人及民眾的訴求。