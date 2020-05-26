全國人大解放軍代表團會議　強調加緊推進軍事鬥爭準備

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，周二（26日）下午出席全國人大解放軍和武警部隊代表團會議並發表講話。他指在新冠肺炎疫情防控常態化前提下，全國要紮實推進軍隊各項工作，堅決實現國防和軍隊建設今年目標任務；而強調要全面加強練兵備戰工作，加緊推進軍事鬥爭準備，及時有效處置各種複雜情況，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護國家戰略全局穩定。

在聽取代表發言後，習近平首先對全軍部隊執行疫情防控任務的情況給予肯定。他指出，新冠肺炎疫情對世界格局產生深刻影響，同時也對中國安全和發展產生影響，解放軍要探索疫情防控常態化條件下練兵備戰方式方法，加緊推進軍事鬥爭準備，靈活開展實戰化軍事訓練，提高執行軍事任務能力。

他又指，這場疫情防控鬥爭對國防和軍隊改革是一次實際檢驗，全軍要如期完成既定改革任務，同時發揮醫學科研優勢，加快新冠肺炎藥物和疫苗研發，拿出更多硬核產品，加強國防科技創新特別是自主創新、原始創新。

習近平強調，今年是解放軍建設發展「十三五」規劃收官之年，要採取超常措施，克服疫情影響，集中力量打好規劃落實攻堅戰，同時要注重同國家發展布局相協調，做好戰略層面一體籌劃，並且精打細算，把管理好軍費，使每一分錢都花出最大效益；在完成好軍事任務的同時，支援地方經濟社會發展，並協助地方做好維護社會大局穩定工作。