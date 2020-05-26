渤海萊州灣發現大型油田　儲量超過1億噸

中國海洋石油集團周二（26日）披露，自然資源部近日完成對位於渤海萊州灣的「墾利6-1」油田探明儲量報告的評審備案工作；截至目前，墾利6-1油田探明地質儲量超過1億噸，成為中國渤海萊州灣北部地區首個億噸級大型油田，對保障中國能源安全、穩定東部油田產量、推動環渤海經濟帶發展具有重要意義。

據報道，墾利6-1油田隸屬於中國海上最大油田渤海油田。自上世紀70年代末開始，該地區歷經40多年多輪勘探，效果均不理想，所發現的油田儲量規模小、分布不集中。直至近年，科研人員摸清油氣藏的富集規律和勘探方向，成功在該地區斬獲億噸級探明地質儲量油田。

中海油天津分公司總地質師薛永安表示，墾利6-1油田的發現是中國海油在勘探領域解放思想和轉變思路的成果，打破萊州灣北部地區40多年來無商業油氣發現的局面。中海油已在該油田鑽探42口勘探井，按原油常規採收率計算，提煉成汽柴油後，可供100萬輛汽車行駛20餘年。油田投產後，將會帶來非常可觀的社會和經濟效益。目前，墾利6-1油田正在加快開發評價工作，盡早實現投產。