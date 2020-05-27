新冠肺炎：中科院研發抗體　可阻斷病毒感染非人靈長類動物

內地爆發新冠肺炎疫情，截至周三（27日）凌晨，全國累計82,992宗確診病例，4634人病亡。中科院微生物研究所近日在《自然》線上發表論文，首次報道由該院醫療團隊研發的病毒抗體，在非人靈長類動物試驗模型中，能夠有效治療和預防新冠病毒感染。目前，該產品已申請發明專利並進入產業化快速發展通道。

內媒周二（26日）報道，論文由中科院微生物研究所嚴景華團隊、高福團隊、王奇慧團隊聯合中科院武漢病毒所、北京地壇醫院、解放軍總醫院第五醫學中心、國家疾病預防控制中心病毒研究所、上海君實生物醫藥科技股份有限公司等機構聯合發布。

報道指，中科院微生物研究所團隊自今年1月中旬起，從康復病人血清體內分離鑑定到幾十株全人源抗體基因，其2株抗體具有高度中和新冠病毒的活性。為確保臨床應用中的安全性，在工程化過程中對其中一株的Fc段進行了LALA突變，避免了可能的副作用。

研究團隊利用恒河猴新冠病毒感染模型評估了中和抗體預防和治療新冠肺炎的有效性。結果表明，提前給藥後，該中和抗體能夠完全阻斷新冠病毒感染，具有優良的預防作用；如果利用病毒感染恒河猴，再使用抗體治療，顯著降低了恒河猴呼吸道中病毒載量。組織學研究證明，該中和抗體能顯著保護由病毒感染造成的肺部損傷，具有較高的安全性。

與此同時，研究團隊解析了抗體-新冠病毒S蛋白復合物的高分辨率晶體結構，闡明了該中和抗體抑制病毒侵入動物細胞、阻斷病毒感染的結構生物學機制。