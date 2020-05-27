女驢友探險跌落山骨折　1救援人員營救墮崖重傷

浙江台州臨海市一名47歲女驢友（行山發燒友）周日（24日）與朋友在杜橋鎮龍王十八潭探險時，不慎從10多米高的山崖摔落受傷。當地警方接報後，組織警員、民間救援隊、村民等近百人前往搜救。惟其中一名救援隊員卓紅強在營救女驢友期間，因地面濕滑、體力不支等原因，不慎從20多米高懸崖摔下，幸經送院搶救後暫無生命危險。女驢友經治療後也無大礙。

事發於周日上午10時許，涉事女驢友當時與18名朋友組團包車前往龍王十八潭探險，雖然進山前曾有小販勸阻，惟一行人仍有說有笑地進山。進山後，驢友們才發現山路比想像中難走，「有的地方根本沒有路，還有的路在潭邊的懸崖上，要靠繩索爬上去」，加上天雨路滑，導致女驢友從山崖邊掉下去，幸被兩棵樹阻擋，最終僅掉到一處水潭邊。由於女驢友無法動彈，加上山中沒有手機信號，男領隊先下山報警求助，另一名男隊員則護送10名女隊員後撤，只留下10名男隊員留在原地等待救援。

救援人員在當天下午趕赴現場，經醫生現場檢查，女驢友手部骨折，腰椎受傷，需用擔架固定後抬出山，卓紅強便聯同多名救援人員抬擔架。期間卓紅強突然腳下一滑，便摔下懸崖，救援隊只好用另一副擔架抬起卓紅強，先後把女驢友和卓男送上救護車。經台州醫院醫生治療，女驢友已無大礙。惟卓紅強因顱內有積血，加上腰部、尾骨受傷，左手肘錯位，目前仍在醫院留醫。