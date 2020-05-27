新冠肺炎：台男轉發假訊息引不安　處緩起訴兼罰1萬新台幣

台灣高雄市一名46歲潘姓男子在今年3月在Facebook轉載「外國人捷運吐口水」圖片，稱台灣會「淪陷新冠肺炎疫情」，但這張圖片的拍攝地點並非台灣，潘被指在未經查證下，散播不實疫情訊息。橋頭地檢署周二（26日）宣判，予以緩起訴處分，但須於「緩起訴處分」確定之日起半年內向公庫支付1萬元新台幣（約2500港元）緩起訴處分金，同時須參加橋檢舉辦的法治教育講座1場次。

檢方指出，潘男於今年3月20日中午12時許，在Facebook發布圖片，畫面顯示一名外國男子在捷運車廂以手掩鼻之畫面；潘配文稱：「大家趕快提醒身邊的朋友，很多外國人開始在台灣做這件事，想害台灣人也淪陷疫情，所以他們現在都故意把口水吐在捷運手把上」。

檢方偵查後認為，潘男行為觸犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條之「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息」罪，法定最輕本刑3年以上，考量潘男素行良好，到案後坦承犯行，且已刪除不實訊息，尚知悔悟，可從輕發落，遂作出上述判決。