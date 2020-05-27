貢山山泥傾瀉釀2傷2失蹤　交通受阻約510旅客滯留

雲南貢山多地周二（26日）發生山泥傾瀉和坍塌，道路交通受阻，通訊和電力中斷，多間房屋受損嚴重，至少2人失蹤、2人受傷。目前約有510名旅客滯留當地，各鄉鎮已轉移696名民眾到安全地點。

氣象部門周三（27日）發布消息稱，截至當日凌晨2時，貢山降雨量達229.1毫米，打破當地1961年5月下旬錄得的220.1毫米紀錄。中央氣象台周三預測，未來數日，湖南西南部、廣西西北部、廣東西南部、江西中北部等地仍有中雨至大雨，局部地區有暴雨。其中浙江、廣西等地將有100至120毫米降雨量。

云南省委宣傳部周三通報稱，怒江傈僳族自治州持續降雨，多地發生泥石流、滾石、塌方等自然災害，導致多條道路受阻中斷，受災人口超過2200人。省委書記陳豪、省長阮成發要求相關部門做好搶險救災工作，恢復道路和通訊設施，確保人民群眾生命財產安全；清除隱患，避免出現二次災害。

貢山縣有民眾拍攝影片顯示，多名民眾在疏散途中，剛離開危險位置，隨即有大量山泥一瀉而下，一輛私家車被沖到山坡下，被泥沙掩埋。另在瀘水市、福貢縣等地出現道路塌方，福貢縣發布道路限時通行措施，自周二開始，每日晚上8時至翌日上午7時，禁止任何車輛在路上行駛。