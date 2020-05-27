全國政協會議閉幕　李斌當選全國委員會秘書長

政協第十三屆全國委員會三次會議閉幕會周三（27）日下午3時在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平等領導人出席，由全國政協主席汪洋主持並發表講話。會議共4項議程，首項是補選政協第十三屆全國委員會秘書長，由李斌當選，接替已調任國務院港澳辦主任的夏寶龍。會議其後通過全國委員會第三次會議關於常務委員會工作報告的決議、提案委員會關於政協十三屆三次會議提案審查情況的報告及全國委員會第三次會議政治決議。

汪洋在會上指出，此次會議是新冠肺炎疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果、全面建成小康社會進入決戰決勝階段的重要時刻召開，在會期壓縮、節奏加快、任務更重情況下，全體委員認真審議文件、深入協商交流，體現專門協商機構在國家治理體系中的重要作用。

他表示，今年是實現「兩個一百年」奮鬥目標的歷史交匯之年，要從抗疫鬥爭中汲取力量、堅定信心，進一步增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，不斷增進各族人民的大團結，就一定能夠戰勝任何艱難險阻。

汪洋強調，緊扣目標任務提高履職能力、增強工作實效，形勢愈複雜、任務愈艱巨，就愈需要政協更好地把作風之實和履職之能結合起來，防止和克服形式主義、官僚主義，努力做到建言資政有用、凝聚共識有效，要改進工作作風，強化問題導向，反對「走過場、講形式」的做派，拒絕蜻蜓點水式的調研，力戒講大話、唱高調式的建言，以良好作風保證履職成效；同時要做好基本功、善用互聯網和大數據，增強資政建言的前瞻性、精準性，提升凝聚共識的針對性、有效性，為決戰決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會等，廣泛匯聚人心和力量。