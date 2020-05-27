新冠肺炎︰人大報告突出公共衞生立法　針對防疫問題作改善

全國人大代表大會將於周四（28日）閉幕，將就多個審議議題表決並發表工作報告。官媒周三（27日）報道，報告內容突出公共衞生領域立法，包括禁止野生動物非法交易和食用，並針對疫情防控中暴露的問題作出修改完善；另在推動憲法、立法、監督工作等展現新成效，切實把「人民當家作主」，落實至國家政治及社會生活，堅定制度自信，依法履職盡責。

報道引述廣東省陽江市委書記、市人大常委會主任焦蘭生代表，指新冠疫情發生後，全國人大常委會迅速作出關於全面禁止野生動物非法交易和食用的決定，並部署強化公共衞生法治保障體系的立法修法工作；下一步將全面梳理相關法律法規，針對疫情防控中暴露的問題作出修改完善，積極回應群眾關切。

上海市普陀區委書記曹立強表示，今年人大監督工作有4個顯著特點，包括聚焦黨和國家工作大局、依法履行監督職責、監督方式手段不斷創新、監督實效不斷增強。報告指出，全國人大常委會制定了關於加強和改進全國人大代表工作的35條具體措施，更好支持和保障代表依法履職。

而在審議中，代表一致表示大會制度是堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一的根本政治制度安排，必須長期堅持、不斷完善。並強調今年要圍繞中心、服務大局，堅定制度自信，依法履職盡責，推動人大工作不斷取得新進展。