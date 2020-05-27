漢光軍演後仍入侵系統　台5軍官被移送法辦

台媒周三（27日）報道，5名台軍士官2017年漢光軍演期間，扮演解放軍黑客模擬入侵台軍電腦系統；惟台調查局發現，該批士官在軍演結束後持續入侵，經查後依法移送高等檢察署偵辦。另有消息指，今年7月舉行的漢光軍演，台方正計劃邀請美國軍方赴台觀摩，另考量將「東沙、南沙應援作戰」納入演習項目。

報道指，台軍第四軍種「資通電軍」5名軍官，扮演解放軍黑客，受命攻擊「國防部參謀本部人事次長室網站」。台方則規劃170多個單位隨機受測，模擬防禦黑客入侵。但在演習結束後，扮演防守方的網絡系統仍持續被入侵，部分高階將領個人資料遭黑客下載，因此向調查局告發並緊急修補資安漏洞。5人因涉違反刑法外患罪章，刺探收集國防秘密罪被移送偵辦。

另有報道指，台國防部計劃將「東、南沙應援作戰」項目納入漢光軍演，並無正面回應美方會否在7月赴台觀摩。台國防部長嚴德發本月初曾表示，軍演除了一般戰訓項目外，也將驗證後備動員能力；台灣目前可驗證、可動員徵用的後備戰力，大約20萬人。

此外，台灣中山科學研究院在上月成功試射、射程達1500公里的雲鋒中程導彈，消息指下年將正式編列預算量產。而本月中旬，當局預定試射「強弓專案」天弓三增程型導彈，但隨着漢光軍演各式導彈的實彈測考將在九鵬基地陸續進行，因此「強弓專案」試射將延至年底實施。