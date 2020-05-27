距「罷韓」尚有10天　江啟臣籲民眾投票前重新思考

台灣高雄市市長韓國瑜罷免案將於下月6日6日舉行，國民黨主席江啟臣周三（27日）在中常會上，批評朝野互信因罷韓愈顯薄弱，民進黨無視當前紓困振興工作混亂，以行政手段協助罷韓；他呼籲高雄民眾投票前重新思考，再給一次機會延續高雄的幸福。

江啟臣表示，除着台灣連續40多天，沒有新增本土新冠肺炎個案，居家隔離人數首度歸零，創下「雙零」紀錄。同時，高雄市政府也宣布連續4個月無本土病例，中央與地方同步宣示國內疫情緩和，即將逐步展開振興工作。

但他認為，台灣社會持續虛耗空轉、對立激化，不利於因應快速的國際局勢變化。執政的民進黨無視當前紓困振興工作混亂，國際局勢變化，在內外交迫中，仍不放棄以行政手段協助罷韓工作的可能性，國民黨應要更積極串連地方政府進行振興工作。

江啟臣強調，黨中央力挺每位黨籍從政同志，包括15名黨籍縣市長；並有責任與韓國瑜及所有的地方政府共同合作，用市政成績證明國民黨的執政經得起考驗。面對各種的意見與批評，國民黨除了虛心檢討，再次懇求高雄鄉親投票前，重新思考，市府團隊的努力與成績，值得再給一次機會，繼續延續高雄的幸福。