傷醫事件頻發　人大代表建議提升醫院安檢級別

內地醫鬧、傷醫事件頻發，屢掀社會關注。全國人大代表趙超近日接受官媒採訪時透露，他在今年全國兩會上提交《加強醫務人員人身安全保障的建議》，建議當局嚴懲傷醫行為，在醫院普遍推行安檢系統，並將安檢級別提升至與高鐵站、機場看齊。

趙超指出，近期接連發生多宗傷醫案件，情節惡劣，後果嚴重，社會影響極壞；「白衣天使」救死扶傷，卻被暴力傷害，反映當前涉醫違法犯罪活動在一定範圍內仍較為突出，醫院安全防範工作存在問題和薄弱環節，只有從國家法律層面、醫療機構安全制度層面、社會公眾層面、患者及家屬層面，都能尊崇白衣天使，才能為他們構築起強大安全網。

他建議，當局對於傷醫行為，應嚴格按照將於下月1日實施《基本醫療衛生與健康促進法》規定嚴懲，並由多個部門聯合發聲，以明確對傷醫行為「零容忍」，同時對於妄想通過精神疾病逃脫懲罰者，要嚴格覆核其疾病歷史及標準，同時給予其監護人必要懲罰。同時，應加強醫院安檢系統建設，設置安檢門，自動識別通過人員是否隨身攜帶金屬製品，並強化警務巡查，讓醫院提前防備，隔離危險。此外，可加固「事故保險」機制，為廣大醫務工作者提供另一層保障。