法官：案情符合雙重犯罪標準　孟晚舟引渡案將繼續審理

加拿大卑詩省最高法院周三（27日）宣判，中國科技巨企華為太子女孟晚舟的引渡案符合「雙重犯罪」標準，因此對她的引渡案將繼續審理，孟晚舟將留在加拿大接受其後的聆訊。

加拿大因應美方要求，於2018年12月1日在溫哥華機場逮捕孟晚舟。美方指控，華為及孟晚舟利用在設在香港的空殼公司Skycom，向伊朗電訊營運商出售被美國禁運電腦設備，違反美國的伊朗制裁令，又指控孟晚舟在華為與伊朗的交易上誤導匯豐銀行，干犯欺詐罪。

在早前的聆訊中，控方強調孟的罪行本質是誤導滙豐銀行，令銀行蒙受損失，行為是在美加都屬犯法的金融欺詐，即合乎「雙重犯罪」的標準；而辯方指出，美國指控孟晚舟違反伊朗制裁令，不適用於加拿大，不構成「雙重犯罪」。

不過，主審法官赫爾姆斯（Heather Holmes）在判詞中寫道，孟晚舟一方對「雙重犯罪」的分析，嚴重限制了加拿大履行國際義務，引渡詐騙及其他經濟罪行涉案人士的能力。她亦指出，加拿大雖然沒有向伊朗實施經濟制裁，但美方的有關制裁令並沒有從根本上牴觸加拿大的價值。

華為其後發表聲明，對有關判決表示失望，稱公司一直相信孟晚舟是清白的，也將繼續支持她尋求公正判決和自由。華為希望加拿大的司法體系最終能還孟晚舟清白，又指孟的律師團隊將努力不懈，確保正義得到伸張。

孟晚舟的引渡案下次的開庭日期將在6月15日，其律師將會作出申辯，指控加拿大邊境服務局、皇家騎警和美國聯邦調查局（FBI），在未拘捕孟之前搜集證據的過程，嚴重侵犯了她享有的憲法權利。