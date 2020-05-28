遭美列入黑名單　公安部物證鑑定中心促撤銷錯誤決定

中美關係出現分歧之際，美國商務部日前宣布將33間中國公司及機構，列入侵犯人權的經濟黑名單，當中包括公安部物證鑑定中心。公安部物證鑑定中心周三（27日）發聲明回應，指對於被列入黑名單表示強烈不滿和堅決反對，敦促美國商務部立即撤銷有關錯誤決定。

聲明指出，公安部物證鑑定中心屬於法庭科學機構，承擔中國重大案件的現場勘查、物證鑑定和科技研究等工作，為認定犯罪事實和法庭審判提供科學依據，多年來在打擊犯罪、維護社會公平正義中發揮重要作用，得到國際廣泛認可。

聲明重申，所謂涉疆問題是反暴恐和反分裂問題，新疆事務純屬中國內政，不容任何國家干涉；又批評美國有關部門罔顧事實，根據其國內法對包括法庭科學機構在內的中國實體實施單邊制裁，侵犯其合法權益，破壞國際社會反恐和去極端化的努力，只會損人害己。

聲明強調，法庭科學是國際通用的打擊犯罪技術手段，也是各國警察規範公正文明執法的重要保障。該中心將堅定不移地提升刑事科學技術水平，繼續開展國際交流與合作，為維護國家安全和社會穩定、加強打擊犯罪國際執法合作提供有力科技支撐。