偷拍241段女性私密影片被拘　單身男：太寂寞了

廣東江門市一名28歲吳姓男子，近兩年間偷拍241段女性私密短片，直至最近一次犯案被發現。他被捕後竟稱：「因為一直單身，太寂寞，所以去偷拍。」江門市公安局江海分局周二（26日）通報，在吳男住所搜出1個望遠鏡、兩張SD內存卡、4個讀卡器、1個開鎖工具包、網絡攝錄機、手機等作案工具。目前，吳男已被依法處理。

一名女子上周四（21日）晚上9時許報案稱，她當日較早時在高新區一橦公寓宿舍沖涼房洗頭時，發現沖涼房圍牆上有一個攝像頭，懷疑有人偷拍。警員遂調閱閉路電視畫面，發現吳男在當日下午6時許曾用開鎖工具打開公寓301室房門，一分鐘後離開，並回到該公寓的另一房間，行迹可疑，於是認為他是疑犯。

當晚10時許，警員來到公寓509室拘捕吳男，從他的手機內發現240段偷拍女人沖涼片段，另一部手機亦有一段類似影片。吳男交代，自己從2018年7月至今，多次在江門市江海區龍橋里出租屋、江門市江海區金某來公寓、江門市高新區万某公寓，偷拍女住戶。警員指出，吳男在偷拍過程中未有侵犯對方財產，也沒有將影片外傳。