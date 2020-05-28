港版國安法：蓬佩奧與藍韜文通電話　批北京侵港自治

美國國務院周三（27日）發聲明指，國務卿蓬佩奧當日與英國外相藍韜文通電話，討論中國政府推動港版國安法立法一事。

聲明指，蓬佩奧與藍韜文討論了對北京單方面及肆意地推動港版國安法的憂慮。二人支持一個繁榮及穩定的香港，同意中方必須履行《中英聯合聲明》的承諾及義務，國際社會必須支持香港人及回應北京持續侵蝕香港自治。

中國駐英國大使劉曉明周四（28日）受訪時表示，從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，是形勢所迫，也是確保「一國兩制」行穩致遠的治本之策，勢在必行，刻不容緩。他指出，港版國安法針對極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響港人依法享有的各項權利和自由，立法將使香港變得更安全、美好、繁榮，符合中英共同利益。

劉曉明承認，英國與香港有特殊的歷史淵源和密切交往，但不意味香港是英國的「政治責任」或「政治籌碼」，隨着香港回歸中國，《中英聯合聲明》與英方有關的權利和義務已履行完畢，中國政府治理香港是依據中國憲法和香港基本法，不是《中英聯合聲明》。