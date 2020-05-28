廣州地鐵地質風化滲水　暗挖法施工致路陷

廣東廣州地鐵11號線施工區域去年12月發生坍塌，3人墮入土坑內被埋死亡，直接經濟損失約2004.7萬元人民幣（約2206萬港元）。市應急管理局、公安局等部門隨後組成「12.1較大坍塌事故調查組」，調查發現地盤使用暗挖法施工，遭遇沙層和強風化層等特殊地質環境因素疊加，引發拱頂透水坍塌。

調查組周三（27日）發布詳細調查報告稱，有3個直接原因導致事故發生，一是沙層和強風化層逐漸加厚，裂縫漸大，岩石穩定性差，增加施工期間透水坍塌的風險。二是路面人多車多、建築物密集等客觀因素，而施工單位未充分了解情況和地質特點。三是施工單位安全風險意識不高，施工期間兩次滲水等徵兆，又無加強安全技術措施和地面警戒，釀成人員傷亡。

調查組表示，施工單位安全生產主體責任不落實，地鐵項目周姓常務副經理在施工期間未到場檢查，項目總工程師王X斌安全意識薄弱，對異常滲水未有重視，修改施工方案。兩人同樣對事故負有直接關係，涉刑事犯罪，調查組建議由警方調查，追究其刑事責任。

另外，調查組建議地鐵應建立保護機制，加強行業安全監管和執法，從源頭防止相關建設工程的安全風險。