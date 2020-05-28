港版國安法：夏寶龍表示中央忍了很久　準備好抗擊外部勢力

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍昨日(27日)下午在人民大會堂會見全體港區全國政協委員。有委員引述夏寶龍表示，中央已忍了很久，準備好抗擊外部勢力的干預，又預計香港最近會受到衝擊，甚至出現更壞情況，但都不會動搖中央落實「一國兩制」和訂立港版國安法的決心。

會面歷時約一個半小時，當中夏寶龍發表了長達1小時講話。有委員表示，夏重申中央訂立港版國安法的決心，並指出訂立港版國安法三大原因，包括守護「一國兩制」初心、保障香港繁榮穩定、人民生活安定；打擊極少數搞「港獨」、黑暴等亂港分子；香港非法「佔中」、「旺暴」到「黑暴」已觸碰了中央底線，強調中央忍了很久，而港人和14億內地人民都要求中央出手。

夏寶龍亦分析非法「佔中」和黑暴對香港經濟、民生、社會、法治等的危害和破壞，以及對香港年輕人的影響。他譴責極少數反對派配合外部勢力，企圖將香港變成顛覆、分裂國家的「橋頭堡」，鼓吹「港獨」，嚴重破壞「一國兩制」行穩致遠。

委員引述夏寶龍指，港版國安法立法是中央的權力和責任，不屬於香港特區自治範圍。夏又強調港版國安法保護香港大多數人的權利、自由和利益不受侵犯，貫徹「一國兩制」方針不會變，保持香港長期繁榮穩定和發展利益的立場不會變，港人「馬照跑、舞照跳」的資本主義生活方式也不會變。

夏寶龍又希望港區委員珍惜榮譽，緊守使命，支持特區政府、宣傳人大決定、支持立法工作；希望委員提高認識、站穩立場、堅定跟隨中央政策，擁護「一國兩制」；希望委員要做有政治責任感的委員，敢於發聲、勇於鬥爭，打好這一場香港保衞戰。