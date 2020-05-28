台國防部：解放軍從未放棄以武力犯台　擬加強監測

台灣的外交部長吳釗燮早前表示，北京趁國際社會忙於抗疫時，推動制訂港版國安法，下一步可能對台動武。對此，台灣的國防部副部長張哲平上將周四（28日）回應稱，北京當局從來沒有放棄以武力犯台。

張哲平當日到立法院外交及國防委員會作報告，會前受訪時表示，台軍對周邊國家、解放軍軍機艦艇活動都能掌握，將加強偵查周邊情況。有記者問及解放軍在中國東南沿海是否有大規模的異常調動；張哲平回應稱，是他們的常態訓練。

台媒周三（27日）爆出，專門負責對方大陸網軍的台灣第四軍種「資通電軍」，有軍士官在漢光演習中扮演解放軍黑客，事後持續破解將領個人資料，被台灣的調查局當成間諜偵辦。張哲平指出，此案並非內鬥，也不是由國防部主動移送法辦，目前已進入司法程序，將配合調查。

另外，張哲平在會上回應立委質詢時表示，台軍方已有超前部署，一旦離島被攻佔，會有收復計劃；而解放軍目前除艦機繞台等不尋常活動外，其他都是例行性訓練。國防部情報參謀次長室次長陳國華承認，目前台海局勢確實比以往嚴峻，但都在安全、可控的範圍，而美軍神盾艦今年在台海周邊的活動，亦較往年頻密。