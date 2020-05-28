全國人大閉幕　9項議程獲表決通過

第十三屆全國人大三次會議周四（28日）下午3時，在北京人民大會堂舉行閉幕會。全國人大常委會委員長栗戰書主持會議，就各決議草案、法律草案和決定草案進行表決。除通過港版國安法外，政府工作報告的決議草案、中華人民共和國民法典草案等9項議程均獲通過。

栗戰書表示，代表們一致認為，過去一年按照黨中央決策部署，全黨全國推進黨和國家事業發展取得重大成果。會議審議批准政府工作報告和其他報告，部署今後一個階段的工作；另要求認真貫徹落實大會精神，依法履職、擔當盡責，統籌推進新冠疫情防控和經濟社會發展工作，確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。

栗戰書又指出，會議審議通過的民法典，是新中國第一部以法典命名的法律，推進全面依法治國、完善中國特色社會主義法律體系，為新時代改革開放和社會主義現代化建設，提供更完備的民事法制保障；有助減少民事糾紛，化解民事矛盾，促進社會和諧、穩定。據了解，《中華人民共和國民法典》將自2021年1月1日起實施。

表決的議程包括以下9項：

1. 政府工作報告的決議草案

2. 中華人民共和國民法典草案

3. 全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案（港版國安法）

4. 2019年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2020年國民經濟和社會發展計劃的決議草案

5. 2019年中央和地方預算執行情況與2020年中央和地方預算的決議草案

6. 人民代表大會常務委員會工作報告的決議草案

7. 最高人民法院工作報告的決議草案

8. 最高人民檢察院工作報告的決議草案

9. 確認全國人民代表大會常務委員會接受馮忠華辭去第十三屆全國人民代表大會常務委員會委員職務的請求的決定草案